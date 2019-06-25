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'da 10 milyoın lira değerinde, 2 bin yıllık incil ele geçirildi

’da alıcı gibi görünen jandarma ekipleri, yaklaşık 2 bin yıllık incilleri satmaya çalışan tarihi eser kaçakçılarını suçüstü yakaladı. Tarihi İncil’in değerinin 1 milyon 750 bin dolar (10 milyon TL) dolayında olduğu ifade edildi

Giriş Tarihi: 25.6.2019 09:14
Bursa'da 10 milyoın lira değerinde, 2 bin yıllık incil ele geçirildi

'da 4 tarihi eser kaçakçısının ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı istihbaratı alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılarla müşteri gibi irtibata geçti

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Bursa'da 10 milyoın lira değerinde, 2 bin yıllık incil ele geçirildi
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