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Cemaatle imam arasında 'sabah namazı' tartışması

'da, cami imamının sabah namazına gelmediğini iddia eden yaşlı adam, imam ile kavga etti. Kavgada yaşlı adam ile cami imamı hafif derece yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2019 11:39 Güncelleme Tarihi: 25.6.2019 11:41
Cemaatle imam arasında 'sabah namazı' tartışması

Alınan bilgiye göre olay, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana geldi. Cami cemaatinden İ.E. (68), sabah namazına gelmeyen ve aynı köyde ikamet eden cami imamı K.E. (50) ile tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi sonrasında yaşlı adam, elinde bulunan baston ile imamın kafasına ve koluna vurmaya başladı. Cami imamı da elinde bulunan fırça ile yaşlı adamın yüzüne vurdu.

İMAM VE YAŞLI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından ayrılırken her iki taraf da hafif derecede yaralandı. Cami imamı ve yaşlı adam Şuhut Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Cemaatle imam arasında 'sabah namazı' tartışması
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