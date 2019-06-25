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, son yolculuğuna uğurlandı

Giriş Tarihi: 25.6.2019
Enis Fosforoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Büyükada'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu iki gün önce hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Usta sanatçının cenazesi öğle namazını takiben Kadıköy Müftülüğü Moda Camisi'nden kaldırılarak, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Sanatçının kızı Seren Fosforoğlu, "Kimseyi kırmazdı. İltifatı, güzel sözü severdi, tatlı dilliydi" dedi. Sanatçının oğlu Eren Fosforoğlu ise "İşini çok iyi yapardı. Özel bir Metin Oktay sevgisi vardı. Ben ona yetişemedim ama hep anlatırdı. Galatasaray aşkını beraber paylaşırdık" dedi. Törenin ardından usta sanatçının cenazesi öğle namazının ardından Kadıköy Müftülüğü Moda Camisi'nden kaldırılarak, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
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Enis Fosforoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
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