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Hulusi’nin ailesi ‘iğne öldürdü’ iddiasıyla şikâyetçi oldu

FURKAN NEHRİ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2019
Hulusi’nin ailesi ‘iğne öldürdü’ iddiasıyla şikâyetçi oldu
Erzurum'da, Trafik Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis Ahmet Erdem'in oğlu Hulusi (5), geçtiğimiz cumartesi aniden ateşlendi. Ahmet Erdem ve eşi Sebila Erdem çocuğu yüksek ateş ve grip şüphesiyle özel bir hastaneye götürdü. Hulusi'yi muayene eden çocuk doktoru, soğuk alınlığı teşhisi koyarak iğne yapılmasını istedi. Bir hemşire de iğneyi yaptı. Ancak iddiaya göre bu iğnenin hemen ardından aniden fenalaşan küçük çocuk, özel hastanede müdahale yetersiz kalınca Atatürk Üniversitesi Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan çocuk hayatını kaybetti. Erdem'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Abdurrahman Gazi Mezarlığı'na defnedildi. Tabuta sarılan acılı baba, "O bensiz uyuyamazdı" diye gözyaşı döktü. Hulusi Erdem'in dayısı Muhammet Emin Diliyok, "Ya iğne alerji oluşturdu, ya da röntgenlere bakılmadan iğne uygulandı. Yeğenimi o iğne öldürdü. Hastane hakkında şikâyetçi olduk" diye konuştu.
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Hulusi’nin ailesi ‘iğne öldürdü’ iddiasıyla şikâyetçi oldu
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