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'da akılalmaz görüntüler!

’da bir trafik magandasının kız arkadaşıyla yaptığı tehlikeli şov bu kadarına da pes dedirtti. O anlar ise kameralarca kaydedildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2019 10:11 Güncelleme Tarihi: 25.6.2019 10:14
İstanbul'da akılalmaz görüntüler!

Kız arkadaşının kullandığı motosiklette arka tarafta oturan maganda seyir halindeyken sırada kız arkadaşının üzerinden atlayıp gidona geçti. Hem kendi canını hem de kız arkadaşının canını tehlikeye atan magandanın bu anları kameralarca kaydedilirken , şahıs bu anları bir de sosyal medyada paylaştı.

Motosikletli maganda hem kendi canını hemde kız arkadaşının canını hiçe saydı

KIZ ARKADAŞININ ÜZERİNDEN ATLAYIP GİDONA GEÇİYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Ataşehir Bağlantı Yolu'nda kayda geçen bir görüntü trafik magandalığında gelinen son noktayı gözler önüne serdi. Kız arkadaşının kullandığı motosiklette arka tarafta oturan maganda hızla giden motosiklette kız arkadaşının üzerinden atladı. Ardından gidonun başına geçip motosikletin kontrolünü alan maganda hem kendi canını hem de kız arkadaşının canını tehlikeye attı. O anlar ise kameralarca kaydedildi. Görüntülerde ilk önce şahsın kız arkadaşı motosikleti kullanıyor. Ardından şahıs seyir halindeyken, kız arkadaşının üzerinden atlayıp gidonun başına geçiyor ve motosikleti kullanmaya başlıyor. Maganda o anları sosyal medyada paylaşmayı da ihmal etmedi.

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İstanbul'da akılalmaz görüntüler!
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