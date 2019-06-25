Kadıköy’deki yangın faciasından dram çıktı

BUGÜN NELER OLDU

İSTANBUL'DA karı kocanın ölümüyle sonuçlanan yangın faicasının ardından aile dramı çıktı. Önceki gün Kadıköy Bayer Caddesi Şehit Meltem Özkılıç Sokak'ta 7 katlı binanın üçüncü katında çıkan yangında, engelli oğulları Bora Çehreli'yi kurtardıktan sonra eve geri dönen Barbaros Çehreli (75) eşi Ülker Çehreli (74) ile hayatını kaybetmişti. Yangından babasının kahramanlığıyla sağ kurtulan Bora Çehreli'nin doğuştan engelli ve yatağa bağlı yaşadığı öğrenildi. Behzat Barbaros Çehreli'nin, engelli doğan oğlu için büyük bir fedakarlık örneği gösterip deniz yüzbaşılıktan istifa ettiği öğrenildi.