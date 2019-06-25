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attıkları kadınlar polis çıktı!

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, seyir halindeki otomobilin içinden yolda yürüyen kadın sivil polislere sözlü tacizde bulunan G.A., A.S., B.A.K.Ç. ve A.Ö., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası 4 kişi, adliyeye sevk edildi

Giriş Tarihi: 25.6.2019 10:45 Güncelleme Tarihi: 25.6.2019 10:49
Laf attıkları kadınlar polis çıktı!

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, önceki gece saat 23.00 sıralarında, Darıca'ya bağlı Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bir taciz olayı yaşandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli, sivil 2 kadın polis memuru, seyir halindeki otomobilde bulunanların sözlü tacizine uğradı. Polislerin durumu amirlerine bildirmesi üzerine aracın tespit edilip, içindekilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, otomobili aynı güzergahta durdurarak, içindeki G.A., A.S., B.A.K.Ç. ve A.Ö.'yü gözaltına aldı.

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Laf attıkları kadınlar polis çıktı!
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