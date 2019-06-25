Otel havuzuna düşen minik Melek, kurtarılamadı

Olay, dün akşam saatlerinde Kaş ilçesi Patara Mahallesi'nde meydana geldi. Apart otelde çalışan Abdullah ve Emine Süer çiftinin kızı Melek, oyun oynarken otelin havuzuna düştü. Kızını ortalıkta göremeyen Emine Süer, otel içinde Melek'i aramaya başladı. Süer, minik Melek'in havuzda yüz üstü yattığını fark etti. Otel görevlileri tarafından havuzdan çıkartılan Melek, çağrılan ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada acil serviste müdahale edilen Melek Süer, kurtarılmadı.

5 YILLIK TEDAVİNİN ARDINDAN DÜNYAYA GELMİŞTİ



Melek Süer'in cenazesi, işlemlerin ardından Kaş ilçesi Sütleğen Mahallesi'nde toprağa verildi. Çiftin, tek çocuğu olan Melek'in yaklaşık 5 yıllık tedavinin ardından dünyaya geldiği ifade edildi.



Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.