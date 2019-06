Öykü Arin 75 gün sonra ilk kez dışarı çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da tedavisine devam edilen Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) hastası 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya babasından nakledilen ilik yüzde yüz tuttu. Anne Eylem Şen Yazıcı, "Şuan sevinmeye korkuyorum ama dünyanın en mutlu annesi benim" dedi. 75'inci gününde hastane dışına çıkan ve doyasıya koşan Öykü Arin'in ilk olarak salıncağa bindi, karıncaları inceleyip sevdi. . Geçen yıl hastalık teşhisi konulan Öykü Arin'e iki ay önce annesi Eylem Şen Yazıcı'dan ilik nakledildi. Anneden nakledilen ilik uyum sağlamayınca Öykü'ye, babası Çağdaş Yazıcı'dan 22 gün önce yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı. Babadan nakilin 13'üncü gününde naklin yüzde yüze yakın oranda (98.5) uyumlu olduğu anlaşıldı.Öykünün naklini gerçekleştiren Medicalpark İlik Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Yeşilipek anne Eylem Şen Yazıcı basın toplantısı düzenledi. Prof. Dr. Yeşilipek "Öykü'nün genel durumu gayet iyi. Biz dün ilk kez kısa süreli izinli olarak dışarı çıkarttık. Ancak henüz her şey bitmedi Topluma karışması 6 ay ile 1 yıllık süreç gerekiyor" dedi. Anne Eylem Şen Yazıcı, "Birinci aşama iliğin tutma dönemi. İlk dönemi başardık ilik tuttu diyebiliriz. İkinci aşama ilik savaşı. İlik savaşının takip süreci devam edecek. Onunla gurur duyuyorum. Bizi hiç üzmedi. 76 gündür hastane odasında kendisine kitaplarla ve çıkartmalarla yeni bir dünya oluşturdu. Yapacak çok şeyi var bu dünyada" dedi.Anne Eylem Şen Yazıcı ilk naklinin tam olarak tutmasının ardından Öykün'ün dışarı çıktığı anı da anlattı. Anne Eylem şen Yazıcı, "Saat 04.00 gibi uyandı.'Hastaneden eve gitmek istiyorum' dedi. Onu güçlendirmek için hastanede olduğunu söyledik. Hastaneden çıkınca çığlık atarak koşmaya başladı. Uzun uzun karıncaları inceledi, kuşlara baktı. Hayvan ve insanlara dokunabilmesi yasak. O an yaşadıklarım kelimelerle anlatılmaz. Şu an sevinmeye korkuyorum ama çok mutluyum"dedi.