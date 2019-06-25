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Polis, kızının boşanma davasına geldi... Dehşet saçtı

Adliyesi'nde kızının boşanma davasını bekleyen bir polis memuru, tartıştığı damadı ile damadının kardeşini bıçakla yaraladı.

Giriş Tarihi: 25.6.2019 18:20 Güncelleme Tarihi: 25.6.2019 18:25
Polis, kızının boşanma davasına geldi... Dehşet saçtı

Edinilen bilgiye göre, kızının 10. Aile Mahkemesi'ndeki boşanma davasını takip etmek üzere Sıhhiye'deki Ankara Adalet Sarayı'na gelen polis memuru E.E, duruşmanın başlamasını beklerken davalı oldukları damadının yakınlarıyla tartıştı.

Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğünde çalıştığı öğrenilen E.E, damadı Abdullah E. ile damadının kardeşi Abdülkadir E'yi bıçakla yaraladı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

Adliye polisince gözaltına alınan E.E, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

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Polis, kızının boşanma davasına geldi... Dehşet saçtı
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