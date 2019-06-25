Son dakika haber: TOKİ kura çekilişi ne zaman? 2019 İstanbul Başakşehir, Kayaşehir, Tuzla TOKİ kura çekiliş sonuçları tarihi!

TOKİ, geçtiğimiz aylarda başlayan kampanya ile on binlerce vatandaşın yoğun talebi ile karşılaştı ve kısa sürede Başakşehir, Kayaşehir, Tuzla ve Esenyurt ilçeleri için çok sayıda başvuru yapıldı. Başvuruların ardından vatandaşlar için, "İstanbul kura çekilişi ne zaman yapılacak?" sorusu merak konusu oldu. TOKİ İstanbul kura tarihi belli oldu ve heyecanlı geri sayım başladı. TOKİ konut fırsatı ile uygun koşullarda ev sahibi olacak vatandaşların belirleneceği TOKİ kura çekilişi tarihi ve nerede yapılacağı ile ilgili son bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ'nin uygun ödeme koşulları ve fiyata sahip konut fırsatından faydalanabilecek vatandaşlar kura çekilişi ile belirlenecek. İşte TOKİ kura çekilişi tarihleri...