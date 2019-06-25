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Son Dakika: Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar azalıyor, yağış artıyor! olacak? ( )

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarısına göre hava sıcaklıkları bugünkü gibi olmayacak. Evden çıkmadan önce gerekli önlemleri almak isteyen vatandaşlar özellikle yağışlara karşı çok dikkatli olmalı. Her gün güncel olarak “Bugün hava nasıl olacak?” şeklinde araştırmalar yapan vatandaşlar aynı zamanda bir sonraki günün de hava durumunu merak ediyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne ait verilere göre tahminleri..

Giriş Tarihi: 25.6.2019 19:27
Son Dakika: Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar azalıyor, yağış artıyor! Yarın hava nasıl olacak? (26 Haziran 2019 Çarşamba)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan hava durumu tahminlerine göre özellikle İstanbul'un batı kesimlerinde sağanak, gök gürültülü ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Aynı zamanda genel olarak parçalı bulutlu diye belirtilen tahminlerde ayrıca olarak Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde de yağış göstergesi gözüküyor.

ÜLKE GENELİ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Haftanın üçüncü günü Marmara'da İstanbul-Edirne dolaylarında, İç Anadolu'da Eskişehir çevrelerinde, Batı ve Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışların Perşembe Cuma da devam etmesi bekleniyor. Yurdun kalanı ise parçalı az bulutlu, Güneydoğu bol güneş alıyor. Denizlerimizde rüzgar Batı Karadeniz ve Marmara kıyılarında kuvvetli esiyor, diğer kıyılarımızda ise orta kuvvet ve altında esmesi bekleniyor.

5 GÜNLÜK TAHMİN

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Son Dakika: Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar azalıyor, yağış artıyor! Yarın hava nasıl olacak? (26 Haziran 2019 Çarşamba)
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