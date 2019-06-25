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Tartıştığı arkadaşını öldürüp intihar etmek istedi

'da tartıştığı arkadaşını silahla öldürdükten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan 15 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 25.6.2019 09:57
Tartıştığı arkadaşını öldürüp intihar etmek istedi
Alınan bilgiye göre, İ.E.Ş. (15) ile arkadaşı E.A. (15), merkeze bağlı Salar beldesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda İ.E.Ş, üzerine bulunan babasına ait ruhsatlı tabancayla E.A'ya ateş etti. İ.E.Ş, olay yerinden yaklaşık 300 metre uzaklaştıktan sonra, aynı silahla kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Ağır yaralanan İ.E.Ş, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaşamını yitirdiği belirlenen E.A'nın cesedi, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Tartıştığı arkadaşını öldürüp intihar etmek istedi
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