Yaya geçidinde trafik terörü

BUGÜN NELER OLDU

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Kurtuluş mahallesinde, önceki gece, Samsun-Ordu karayolu üzerindeki yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Saniye Tezin (42) ile kızı Nisa Nur Tezin'e (7), Ömer Y.'nin kullandığı cip çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce ileriye fırlayan ve ağır yaralanan anne ve kızı, kaldırıldıkları Fatsa Devlet Hastanesi'nde öldü. Sürücü Ömer Y. gözaltına alınırken, trafik canavarı kurbanı anne ve kızı, dün gözyaşları arasında toprağa verildi.Kocaeli Kandıra'daki İncecik köyünde, tarlaya gitmek için yola çıktığı 17 yaşındaki kızı P.K.'nin kullandığı traktörün çamurluğunda otururken, yere düşen Emine Şirin Kılıç (52), tekerleğin altında kalarak öldü. Gölcük'te ise D-130 Karayolu'ndan karşıya geçmeye çalışan Dursun Ali O. (61), Sinan G'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu öldü.İzmir Karşıyaka'da, düğünden dönen Samet Karadeniz'in (29) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Sürücü ile yanındakilerden Davut Aktaş (32) öldü.Bolu Mengen'de iki otomobil çarpıştı. Hatice Koçubez (56) öldü. 4 kişi de yaralandı.Isparta'da, kontrolden çıkan Mehmet Özdemir'in kullandığı minibüs refüjdeki ağaca çarptı. Minibüs sürücüsü Özdemir, bulunduğu yerde sıkışarak feci şekilde can verirken, 6 yolcusu da yaralandı.Bursa'da kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan bir iş yerine çarptıktan sonra, yola savrularak parçalandı. Otomobilden fırlayan sürücü yaralı kurtulurken, yanındaki Mertcan Şen (25) öldü. Otomobilin hız kadranının 120 kilometrede takılı kaldığı kaza, güvenlik kamerasına da yansıdı.Diyarbakır'da otomobilin çarptığı 5 yaşındaki Mazlum Göçlük öldü. Kaçan sürücü aranıyor.Tekirdağ'da otomobil kamyonun altına girdi. Can Çırpı öldü.Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü Kadir Atabey (56) öldü.K.Maraş'ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Ali Ateş öldü.Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Aşağıkalecik köyünde devrilen traktörün sürücüsü Mustafa Dönmez hayatını kaybetti.Mersin'in Tarsus ilçesinde işçileri taşıyan minibüse hemzemin geçitte tren çarptı. 1 kadın işçi öldü, 4 işçi yaralandı.SABAH