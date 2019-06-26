Alacak kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'da,borç-alacak meselesi yüzünden yaşanan silahlı kavgada vurulan Sedat Aydın (38) yaşamını yitirirken, Gündüz Taş (40) ise yaralandı.Olay, akşam saatlerinde, Yenişehir ilçesindeki iş merkezinde meydana geldi. Borç- alacak yüzünden husumetli olan iki grup, plazanın giriş katında karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunlar, Sedat Aydın ile Gündüz Taş'a isabet etti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Sedat Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sedat Aydın'ın cansız bedeni, otopsi için morga konulurken, Gündüz Taş'ın ise tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi. Polis olaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.