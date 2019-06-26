Başka Fırat’lar ölmesin

Esenyurt'ta geçen yıl 30 Haziran'da işlettiği internet kafenin bulunduğu binanın önünde bekleyen Ömer Akıcı'ya bir araçtan ateş açılmıştı. Kurşunlardan biri, lise öğrencisi Fırat Kıpçak'a isabet etti. Çocuk kaldırıldığı hastanede öldü. Hakkında uyuşturucudan 4.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Akıcı ifade sonrası tutuklandı. Olaydan sonra yakalanan Suat Dinçer, Celal Sancar ve Hüseyin Akbay da cezaevine gönderildi. Üç şüpheli hakkında olası kastla çocuğu öldürme, olası kastla mala zarar verme ve adam öldürmeye teşebbüs suçlarından dava açıldı. Bakırköy 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ifade veren tutuklu sanık Dinçer, karşı tarafa başsağlığı dileyip pişman olduğunu söyledikten sonra "Fırat Kıpçak'ın nasıl vefat ettiğini bilmiyorum. Olay anında öfke ile çevreye gelebileceğini düşünemedim" dedi.

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'AĞABEY VURULDUM'

Duruşmada tanık olarak dinlenen ağabey Vedat Kıpçak "Olay anında dükkânı kapatıyorduk. Sırtımız caddeye dönüktü. Silah sesi duyduk. Benim pantolonuma ve çantama kurşun isabet etti. O sırada kardeşim 'Ağabey vuruldum' dedi. Bir küfür ya da bağırış duymadım öncesinde. Düğün konvoyu geçiyor zannetmiştik" diye konuştu. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası konuşan baba Akif Kıpçak şunları söyledi: İki uyuşturucu çetesinin hesaplaşması soncu Anadolu Lisesi 1. sınıfta okuyan çocuğum hayatını kaybetti. Benim oğlum hafta sonu olduğu için ağabeylerine yardıma gitmişti. Bizim Esenyurt'ta çok büyük bir uyuşturucu sorunu var. Yetkililere sesleniyorum. Duruma el atın. Başka gençler de ölmesin. Adaletin tecelli etmesini bekliyorum. Allah kimsenin çocuğunun başına böyle bir şeyi getirmesin.