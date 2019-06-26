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dansöze para takarken görüp bıçaklayan kadına ağır tahrik indirimi

Bolu'da, restoranda dansözlere para takıp, şampanya patlattığı gerekçesiyle 3 çocuğunun babası, boşandığı eşi Fuat Cenikli'yi (38) meyve bıçağıyla ağır yaraladığı iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Rukiye Çetin, suçu ağır tahrik altında işlediği gerekçesiyle 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2019 14:10 Güncelleme Tarihi: 26.6.2019 14:27
Eşini dansöze para takarken görüp bıçaklayan kadına ağır tahrik indirimi

Olay, geçen yılın Ekim ayında, Abant Tabiat Parkı yolundaki bir restoranda meydana geldi. Rukiye Çetin, boşanma aşamasında olduğu, 3 çocuğunun babası Fuat Cenikli'nin restoranda dansözlere para takıp, şampanya patlattığını öğrendi. Bunun üzerine mekana giden Rukiye Çetin, meyve bıçağıyla karnından ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Fuat Cenikli, bir süre yoğun bakımdaki tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Gözaltına alınan Rukiye Çetin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fuat Cenikli, olay sonrası eşinden şikayetçi olmayıp, kıskandırmak için dansözlere para taktığını söyledi.

Olaydan sonra çiftin arasında süren boşanma davası da sonuçlanarak, taraflar boşandı.

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Eşini dansöze para takarken görüp bıçaklayan kadına ağır tahrik indirimi
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