Fenomen çoban rekora koşuyor

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Kayseri'ninTomarza ilçesinde yaşayan ve çobanlık yapan Eyüp Kural, çektiği videolarla internette fenomen oldu. İmam hatip lisesini bitirdikten sonra çocukluktan bu yana sevdiği çobanlığa devam ettiğini belirten Kural, "Kendi koyunlarımız ve ineklerimiz var. 9 yaşımdan beri çobanlık yapıyorum. Hem hayvanları hem de doğayı çok seviyorum. Yaylalar dağlar bana huzur veriyor. Koyun otlatırken canım sıkıldığında sosyal medyada geziniyordum. Bir sosyal paylaşım sitesinde koyunlarla oynarken çektiğim videomu paylaştım. Video çok ilgi görünce ardı ardına videolar çekmeye devam ettim. Paylaştığım videoları 18 milyon kişi izledi. Yüz binlerce beğeni ve yorum yapıldı. Çevrem 'yapma kendini rezil ediyorsun' derken dünyanın dört bir yanından çok güzel yorumlar aldım" dedi.Fenomen çoban sözlerine şöyle devam etti: "Ben hayvanları çok seviyorum. Müzik eşliğinde onlarla oynadığım videolarımı yayınlıyorum. Çok olumlu tepkiler alıyorum. Hatta beni kendi şehirlerine ve bulundukları ülkeye davet edenler bile oluyor. Koyunlarla, buzağılarla çektiğim videolar, konuşma şivem ve gülüşüm ilgi gördü diye düşünüyorum. Annem bana hep, 'sen böyle vidolar çekmeye devam et kimse sana kız vermez, evde kalırsın' diyor. Bazıları çoban olduğum için hakir görüyor, bazıları da kınıyor. Ama onların konuştukları şurada kalır, hayat neşem baki kalır."Anne Dilber Kural ise "Oğlum, ne babasına ne de ağabeyine çekmiş. Çok farklı biri, fıkır fıkır, oynamayı çok sever. Sesi çok güzel olduğu için ben onun imam olmasını istedim. Biz onun imam olmasını beklerken o gitti 'fenomen' diye bir şey oldu. Bu videolar yüzünden kız vermezler diye çok korkuyorum. Bu gidişle bu çocuk evlenemeyip başımıza kalacak. Bir bakmışın koyunlarla bir bakmışın buzağılarla oynayıp internete koyuyor. Bir keresinde ben inek sağarken beni de çekip internete koymuş. Binlerce kez izlenmişiz. Çok garibime gitti. Milletin işi gücü yok mu, anlayamadım" diye konuştu.