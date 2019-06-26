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Futbolcunun eşinden savcılığa şok başvuru

İkinci Lig takımlarından Tuzlaspor oyuncusu ’ün boşanmak üzere olduğu eşi ’den akıllara durgunluk verecek bir iddia ortaya atıldı. Pınar Pekgöz kayınpederinin tacizine maruz kaldığını belirterek savcılığa başvurdu.

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2019 09:22 Güncelleme Tarihi: 26.6.2019 09:32
Futbolcunun eşinden savcılığa şok başvuru

Futbolcu Erdinç Pekgöz, 25 Mayıs 2017 günü Pınar Pekgöz ile evlendi. İstanbul Pendik'te ikamet eden Pekgöz çiftinin iddiaya göre aralarında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle evlilikleri sona ermişti. Bunun üzerine Erdinç Pekgöz eşinden boşanmak için İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Aralarındaki boşanma davası devam ederken eş Pekgöz'den ilginç bir hamle geldi.

Savcılığa başvuran genç kadın, evlilikleri boyunca kayınpederi R.P.'nin cinsel tacizine maruz kaldığını, evliliklerinin sarsıntıya uğramaması için sessiz kaldığını ve eşine anlattığında ise kendisine inanmadığını ileri sürdü.

KAYINPEDERİ TACİZ ETTİ İDDİASI

Şikâyet dilekçesinde yaşadığı tacizi anlatan Pekgöz, "Ailemden uzak bir yaşantı sürüyorum. Annemlere anlatmaya çalıştığım bu olayı önceleri inanamadığım için kendime bile itiraf etmemiştim. Kayınpederim evimize geldiği zamanlarda cinsel bölgemi ellediğinde yanlışlıkla olmuştur diye düşünüyordum. Fakat gün geçtikçe tacizin boyutu arttı. Eşime söylemeye çalıştım fakat bana inanmadığı gibi birde beni darp etti. O kadar çaresiz kaldım ki tek isteğim bu adamın cezalandırılması." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcılık Pınar Pekgöz'ün şikâyeti üzerine kayınpeder R.P. hakkında cinsel taciz suçu kapsamında soruşturma başlattı.

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Futbolcunun eşinden savcılığa şok başvuru
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