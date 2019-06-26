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kavruluyor

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2019
İstanbul kavruluyor
İstanbul ve çevresinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden yüksek sıcaklık ve nem kent sakinlerine zor anlar yaşattı. Sıcaklığın 32 dereceyi aştığı ve nem oranının da yüzde 60'ları bulduğu kentte İstanbul Boğazı kıyıları, denize girip serinlemek isteyenlerle doldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, hafta boyunca İstanbul ve çevresinde mevsim normallerinin üzerinde yüksek sıcaklık ve nem beklendiğini, cumadan itibaren ise Karadeniz üzerinden gelecek yağışlı sistemin kenti serinleteceği müjdesini verdi.
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İstanbul kavruluyor
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