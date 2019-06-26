İzmir’de 79 göçmen yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Urla ve Dikili ilçelerindeki operasyonlarda yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 79 yabancı uyruklu yakalandı. Dikili'nin Bademli Mahallesi açıklarında Sahil Güvenlik hava ekibinin tespit ettiği lastik bota müdahale edildi. Düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çoğunluğu Kongo vatandaşı 49 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de Urla ilçesi Demircili Mahallesi açıklarında lastik botta bulunan Afganistan vatandaşı 30 düzensiz göçmene müdahale etti. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.