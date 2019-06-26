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'de zincirleme : 1 ölü, 2 yaralı

'in Menderes ilçesinde meydana gelen zincirleme 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2019 07:39 Güncelleme Tarihi: 27.6.2019 07:42
İzmir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Bekir Cirit yönetimindeki otomobil, Menderes-Gümüldür kara yolunda karşı şeride geçerek plakası öğrenilemeyen iki otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Cirit ile Abdullah Tekin ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılan Bekir Cirit kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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İzmir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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