Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! İstanbullular dikkat yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika hava durumu raporuna göre yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Temmuz ayının yaklaşmasıyla sıcalıklar iyiden iyiye artarken Meteoroloji'den gelen bu yağışlı hava uyarısı vatandaşları da şaşkına çevirdi. Peki yağmu ne zaman yağacak? Hangi illerde etkili olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava raporonun detayları...



METEOROLOJİ UYARDI! BİRÇOK İLDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 5 günlük rapora bu başlık altından ulaşabilirsiniz…