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'den son dakika raporu! İstanbullular dikkat yağmur geliyor

Genel Müdürlüğü'nün son dakika bilgisine göre, başta Marmara Bölgesi olmak üzere yurt genelinde etkisini gösterecek. Temmuz ayının yaklaşmasıyla beraber yurt genelinde sıcaklıklar iyiden iyiye yükselirken, gelen yağışlı hava haberi vatandaşları şaşkına çevirdi. Peki yağmur ne zaman yağacak? Sıcaklıklar artacak mı? Bireyler, özellikle sıcaklıkların artmasıyla hava durumu raporlarını araştırmaya başladı. Peki 'da hava durumu nasıl olacak? genelinde sıcaklıklar artacak mı? Yaz yağmurları hangi bölgelerde etkili olacak? İşte vatandaşların merak ettiği ve Meteoroloji'nin açıkladığı raporları...

Giriş Tarihi: 26.6.2019 18:49 Güncelleme Tarihi: 26.6.2019 18:50
Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! İstanbullular dikkat yağmur geliyor

Genel Müdürlüğü'nün son dakika raporuna göre yurt genelinde etkili olacak. Temmuz ayının yaklaşmasıyla sıcalıklar iyiden iyiye artarken Meteoroloji'den gelen bu yağışlı hava uyarısı vatandaşları da şaşkına çevirdi. Peki yağmu ne zaman yağacak? Hangi illerde etkili olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava raporonun detayları...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 5 günlük rapora bu başlık altından ulaşabilirsiniz…

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! İstanbullular dikkat yağmur geliyor
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