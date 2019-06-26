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Nakil zorunlu muydu?

Yargıtay, üzerinden böbreğini 40 bin TL’ye satan Fahrettin U.Ç.’ye verilen hapis cezasını onadı. Böbreği alanlarla ilgili dava ise yeniden görülecek

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2019
Nakil zorunlu muydu?
Yargıtay, organ ticaretiyle ilgili bir davayı, "Organ nakli zaruri mi?" diyerek bozdu. Maddi sıkıntı nedeniyle 6 yıl önce internette böbreğini 40 bin liraya satışa çıkaran Fahrettin U.Ç., paranın yarısını alınca böbreğini sattığı Yaşar Ö.'den şikâyetçi olmuştu. Fahrettin U. Ç. ile Yaşar Ö. ve kardeşi Emre Ö.'ye İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde ceza davası açıldı. Mahkeme, iki kardeşe resmi evrakta sahtecilikten 1 yıl 8'er ay, organ ticareti yapmak suçundan ise 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Sol böbreğini satan Fahrettin U. Ç.'ye de evrakta sahtecilikten 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Yargıtay Fahrettin U. Ç.'nin hapis cezasını onadı. İki kardeşe verilen hapis cezası ise bozdu. Böbrek hastası Yaşar Ö.'nün hastalığının hayati tehlike arz edecek derecede olup olmadığı, davaya konu organ naklinden başka bir tedavi imkânı olup olmadığı ve organ naklinde zaruret bulunup bulunmadığı araştırılmadan verilen cezanın uygun olmadığı, Emre Ö.'ye de beraat kararı verilmesi gerektiği bozma ilamında açıklandı.
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