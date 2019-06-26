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Ölmeden önceki hayali gerçekleşti

Giriş Tarihi: 26.6.2019
Ölmeden önceki hayali gerçekleşti
Bursa'da şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Alara Kocabaş'ın ölmeden önceki kedilere ev yapma hayalini sınıf arkadaşları ve öğretim görevlisi olan profesör teyzesi gerçekleştirdi. Alara'nın en sevdiği mavi renkten yaptıkları kedi evlerini Uludağ Üniversitesi'nin çeşitli yerlerine yerleştiren gençler, ayrıca hayvanlar için evlerin önlerine de mama koydu. Kedilerin evleri kısa sürede sahiplenmesi herkesi mutlu etti. Alara'nın hayal olan projesini hayata geçirme sebeplerinin onun hayvan sevgisi oluğunu belirten arkadaşları, "Alara'nın en sevdiği mavi renkte yaptığımız kedi evlerinin çatısına onun isminin baş harfini yapıştırdık. Yaptığımız yüzlerce kedi evini üniversitenin çeşitli yerlerine bıraktık" dedi. İHA
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Ölmeden önceki hayali gerçekleşti
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