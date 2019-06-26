Önce eğlendi sonra kalbine ateş etti

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İstanbulAvcılar'da yaşayan Volkan Hasta, arkadaşlarıyla eğlendikten sonra kalbine ateş ederek yaşamına son verdi.Olay, Ambarlı Mahallesi'nde geçtiğimiz pazar günü 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 30 yaşındaki Volkan Hasta gün boyu arkadaşlarıyla eğlenip sohbet etti. Bir sorun ve sıkıntısının olmadığı belirtilen Hasta, daha sonra arkadaş ortamının bulunduğu binadan aşağıya indi. Yanında bulunan tabancayı kalbine dayayan Hasta, tetiğe bastı. Volkan Hasta tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Herhangi bir sorunu olmadığı belirtilen Hasta Avcılar'da toprağa verilirken polis sır intiharın sebebini araştırıyor.