Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Önce eğlendi sonra kalbine ateş etti

Önce eğlendi sonra kalbine ateş etti

BARIŞ SÖZAL
BARIŞ SÖZAL Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2019
Önce eğlendi sonra kalbine ateş etti
İstanbul Avcılar'da yaşayan Volkan Hasta, arkadaşlarıyla eğlendikten sonra kalbine ateş ederek yaşamına son verdi.
Olay, Ambarlı Mahallesi'nde geçtiğimiz pazar günü 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 30 yaşındaki Volkan Hasta gün boyu arkadaşlarıyla eğlenip sohbet etti. Bir sorun ve sıkıntısının olmadığı belirtilen Hasta, daha sonra arkadaş ortamının bulunduğu binadan aşağıya indi. Yanında bulunan tabancayı kalbine dayayan Hasta, tetiğe bastı. Volkan Hasta tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Herhangi bir sorunu olmadığı belirtilen Hasta Avcılar'da toprağa verilirken polis sır intiharın sebebini araştırıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Önce eğlendi sonra kalbine ateş etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN