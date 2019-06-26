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: kura çekilişi ne zaman yapılacak? 2019 Başakşehir, Kayaşehir, Tuzla TOKİ kura çekiliş sonuçları tarihi!

On binlerce vatandaş geçtiğimiz aylarda ’nin farklı bölgelerinde inşa edilen  projelerine başvurarak uygun fiyata ev sahibi olmak için heyecanlı bir bekleyişe başladı. Bu bölgeler arasında en çok rağbet gören ise ilimiz oldu. Kura çekiliş tarihinin yaklaşması ile kampanyaya başvuran vatandaşlar “ 2019 ne zaman yapılacak?” sorusunun yanıtını araştırırken TOKİ İstanbul kura tarihi en çok aranan konular arasında yerini aldı. İşte önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek TOKİ , Kayaşehir, Tuzla, Silivri kura çekilişinin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili detaylar ve haberleri…

Giriş Tarihi: 26.6.2019 08:17 Güncelleme Tarihi: 26.6.2019 08:17
Son dakika: TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? 2019 İstanbul Başakşehir, Kayaşehir, Tuzla TOKİ kura çekiliş sonuçları tarihi!

, geçtiğimiz aylarda başlayan kampanya ile on binlerce vatandaşın yoğun talebi ile karşılaştı ve kısa sürede Başakşehir, Kayaşehir, Tuzla ve Esenyurt ilçeleri için çok sayıda başvuru yapıldı. Başvuruların ardından vatandaşlar için, " kura çekilişi ne zaman yapılacak?" sorusu merak konusu oldu. TOKİ İstanbul kura tarihi belli oldu ve heyecanlı geri sayım başladı. TOKİ konut fırsatı ile uygun koşullarda ev sahibi olacak vatandaşların belirleneceği tarihi ve nerede yapılacağı ile ilgili son bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ'nin uygun ödeme koşulları ve fiyata sahip konut fırsatından faydalanabilecek vatandaşlar kura çekilişi ile belirlenecek. İşte TOKİ kura çekilişi tarihleri...

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Son dakika: TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? 2019 İstanbul Başakşehir, Kayaşehir, Tuzla TOKİ kura çekiliş sonuçları tarihi!
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