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haberi: 'da feci ! Hafriyat kamyonu halk otobüsüne çarptı- Çok sayıda yaralı var

'dan gelen haberi yürekleri ağızlara getirdi. Hafriyat kamyonun halk otobüsüne çarpmasıyla meydana gelen kazada çok sayıda vatandaş yaralandı. Tuzla'da meydana gelen olayda, hafriyat kamyonu önce halk otobüsüne çarptı, içinde yolcular da bulunan halk otobüsü çarpmanın etkisiyle park halindeki bir otomobile çarptı. Kaza sonrası halk otobüsünde bulunan 10 kişi yaralandı. İşte Tuzla'da meydana gelen son dakika kaza haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 26.6.2019 18:34 Güncelleme Tarihi: 26.6.2019 18:49
Son dakika haberi: Tuzla'da feci kaza! Hafriyat kamyonu halk otobüsüne çarptı- Çok sayıda yaralı var
Tuzla'da yürekleri ağızlara getiren bir kaza meydana geldi. Hafriyat kamyonunun halk otobüsüne çarpması sonucu otobüste bulunan 10 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, güvenlik ekipleri de olayla ilgili soruştrma başlatı. İşte Tuzla'da meydana gelen kazanın detayları...

Tuzla Yayla Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında, seyir halinde olan bir hafriyat kamyonu, kavşakta karşı karşıya geldiği bir halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüsün yol kenarında park halinde olan bir otomobile çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Feci kazada 10 kişi yaralandı. Yaralılardan bazıları olay yerine gelen ambulans ile bazıları da kendi imkanlarıyla hastanelere gitti. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, yol trafiğe kapandı.

Öte yandan kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki hafriyat kamyonu otobüse yandan hızla çarparak sürüklüyor.

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