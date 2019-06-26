UPS Kargo çalışma saatleri 2019 | UPS Kargo saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

UPS Kargo 1988 yılında Türkiye'de faaliyet göstermeye başlayan ve 200'den fazla ülkede bulunan oldukça küresel bir kargo şirketidir. Her ne kadar ülkemizde diğer kargo şirketlerinin yanında daha az duyulmuş olsa da internet alışverişlerinde de etkin bir rol oynamaktadır. Peki, UPS Kargo çalışma saatleri nelerdir? UPS Kargo saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte bu soruların yanıtı…

UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

UPS Kargo hafta için her gün, hafta sonları da sadece cumartesi günü öğlen 15.00'a kadar hizmet veren bir kargo şirketidir. Sabah saat 08.30'da mesaiye başlayan UPS Kargo akşam saat 18.00'da mesaiyi bitiriyor. Pazar günleri hizmet vermeyen kargo şirketi, resmi veya dini tatillerde de çalışmıyor.

UPS KARGO HAKKINDA

UPS Kargo 1988 yılında Türkiye'de çalışmalara başlamış ve toplamda 200'den fazla ülkede faaliyet gösteren bir Kargo şirketidir. Özellikle globalleşen günümüz dünyasında internet alışverişlerinin de artması ile birlikte kargo şirketleri ürünleri getirip götürme işlerinde oldukça önemli bir yer edinmeye başladılar. 1907 yılında kurulan şirket Amerikan Posta Şirketi olarak James E. Casey tarafından kurulmuştur. Günümüzde ise Türkiye'de 250'den fazla şubesi bulunmaktadır.