Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > UPS Kargo çalışma saatleri 2019 | UPS Kargo saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

çalışma saatleri 2019 | UPS Kargo saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Günümüz globalleşen dünyasında artık bir şeyler satın almak için mağazalara veya dükkânlara gitmek birçok kişi için şart değil. Bunun başlıca sebepleri ise internet alışverişlerinin yaygınlaşması oldu. İnternet alışverişlerinde en önemli rol oynayan şirketlerde kuşkusuz kargo şirketleri oluyor. Bu yazımızda çalışma saatleri 2019 sizler için hazırladık. UPS Kargo saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Giriş Tarihi: 26.6.2019 15:29
UPS Kargo çalışma saatleri 2019 | UPS Kargo saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

UPS Kargo 1988 yılında Türkiye'de faaliyet göstermeye başlayan ve 200'den fazla ülkede bulunan oldukça küresel bir kargo şirketidir. Her ne kadar ülkemizde diğer kargo şirketlerinin yanında daha az duyulmuş olsa da internet alışverişlerinde de etkin bir rol oynamaktadır. Peki, UPS Kargo çalışma saatleri nelerdir? UPS Kargo saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte bu soruların yanıtı…

UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

UPS Kargo hafta için her gün, hafta sonları da sadece cumartesi günü öğlen 15.00'a kadar hizmet veren bir kargo şirketidir. Sabah saat 08.30'da mesaiye başlayan UPS Kargo akşam saat 18.00'da mesaiyi bitiriyor. Pazar günleri hizmet vermeyen kargo şirketi, resmi veya dini tatillerde de çalışmıyor.

UPS KARGO HAKKINDA

UPS Kargo 1988 yılında Türkiye'de çalışmalara başlamış ve toplamda 200'den fazla ülkede faaliyet gösteren bir Kargo şirketidir. Özellikle globalleşen günümüz dünyasında internet alışverişlerinin de artması ile birlikte kargo şirketleri ürünleri getirip götürme işlerinde oldukça önemli bir yer edinmeye başladılar. 1907 yılında kurulan şirket Amerikan Posta Şirketi olarak James E. Casey tarafından kurulmuştur. Günümüzde ise Türkiye'de 250'den fazla şubesi bulunmaktadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
UPS Kargo çalışma saatleri 2019 | UPS Kargo saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN