10 milyonluk vurgun yaptı Azeri aşkıyla kayıplara karıştı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde, İbrahim B. (37), kurduğu süt çiftliği ile yüksek kâr ortaklığı vaadiyle çeşitli meslek gruplarından üye yaptığı 250 kişi ile kredi çektiği özel bankaları toplam 10 milyon lira dolandırıp, eşi ve 3 çocuğunu da bırakarak Azeri sevgilisi ile yurt dışına kaçtı. 5 yıl önce süt ve süt ürünleri satışı yapan mandıra açan evli ve 3 çocuk babası İbrahim B., bir süre sonra işleri daha da ilerleterek özel bir bankadan kredi çekip kırsal Turanlar mahallesindeki 50 dönümlük arazi üzerinde çiftlik kurdu. Ardından da inek başına 7 bin lira veren polis, asker, çiftçi, esnaf gibi çeşitli mesleklerden kişileri ortak yapıp, süt parasından kar payı dağıtmaya başladı. Birsüre sonra İbrahim B., daha sonra ödemeleri aksatmaya başladı. Mayıs sonuna kadar çiftlik ortakları ile irtibatı sürdüren İbrahim B., iddiaya göre Azeri sevgilisi E.N. ile ortadan kayboldu. 10 milyon lira borç bırakan İbrahim B., iddiaya göre Karabağ'a kaçtı.