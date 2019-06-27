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28 Haziran anlamlı özel burada! Hayırlı Cumalar kısa ve uzun sözleri görselleri...

Haftanın en güzel, en yeni ile sizde etrafınızdakileri mutlu edin. 28 Haziran arasındaki en özgün, anlamlı içerikleri haberimizde bulabilirsiniz. İslam alemi arasında çok büyük önemi olan bu mübarek güne kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Yarın eller semaya yükselecek dualar edilecek, camiler dolacak. Dilerseniz WhatsApp üzerinden dilerseniz Instagram üzerinden dilerseniz Twitter üzerinden dilerseniz de SMS olarak en güzel resimli hayırlı cumalar mesajlarını sevdiklerinize iletebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 27.6.2019 16:28
28 Haziran anlamlı özel resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar kısa ve uzun sözleri görselleri...

Öncelikle tüm Müslüman alemine hayırlı cumalar! Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde birbirinden yeni, anlamlı kısa ve uzun cuma sözlerini bulabilirsiniz. 28 Haziran ile uzaklarda yaşayan dostlarınıza, akrabalarınıza, yüzlerini güldürmek istediğiniz kendinizi hatırlatmak istediğiniz yakınlarınıza ulaşabilirsiniz. İstanbul'da yarın Cuma namazı 13:12'de okunacak öğle ezanının ardından kılınacak, başkent Ankara'da ise yarın 12:57'de okunacak öğle ezanının ardından cuma namazı eda edilecek.

HAFTANIN EN GÜZEL CUMA MESAJLARI (28 HAZİRAN)

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28 Haziran anlamlı özel resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar kısa ve uzun sözleri görselleri...
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