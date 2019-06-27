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"4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı"

’de toplam değeri yaklaşık 500 bin TL olan malzeme çalınması olayıyla ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden kadın olanı adliyeye girerken "4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı" diye isyan etti

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2019 16:53 Güncelleme Tarihi: 27.6.2019 17:22
4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Olay, 3 Haziran ve 17 Haziran tarihlerinde 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yerinde toplam değeri yaklaşık 500 bin TL olan malzeme çalınması olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışmalar başlatıldı. Ekipler, tespit edilen A.A., A.A., B.Ç., Ü.Ö. ve yaşı küçük olan M.A. isimli şüphelileri dün yakalandı, çalınan malzemelerden ele geçirilenler sahibine teslim edildi.

"ALYANS TAKAMAYANLAR KELEPÇE TAKTIRDI"

Öte yandan yapılan GBT sorgulamasında cezaevi firarisi olduğu anlaşılan M.A., Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheli Ü.Ö. ise suç eşyası satın almak suçu ile ilgili ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şüpheliler A.A., A.A., ve B.Ç. de adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden kadın olanı adliyeye girerken "4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı" diye isyan etti.

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"4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı"
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