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Ağacı kırma anı kamerada

'in Kızıltepe ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi yolda yürürken kaldırım kenarında dikili ağacı kırdı. Bu anlar kameraya yansıdı. Esnaf, ağacı kıran kişinin yakalanması için çağrıda bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2019 14:30 Güncelleme Tarihi: 27.6.2019 14:43
Ağacı kırma anı kamerada

Kızıltepe Belediyesi tarafından Mardin Caddesi üzerinde dikilen ağaçlardan biri, kimliği belirsiz kişi tarafından kırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, gece saatlerinde yolda yürüyen 3 arkadaştan biri ağacı sallamaya başladı.

KENDİSİ DE YERE DÜŞTÜ

Bir süre sonra ağacı eğerek kıran şüphelinin kırılma ile birlikte yere düştüğü güvenlik kemarasına yansıdı. Sabah iş yerine gelen esnaf, ağacın kırıldığı fark edip, korumaya aldı. Esnaf, ağacı kıran kişinin yakalanması için çağrıda bulundu.

Ağaç dalını kırmaya çalışırken yere düştü güvenlik kamerasına yakalandı

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Ağacı kırma anı kamerada
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