Alkışlar Şeyda’nın azmine

İzmir'deki Yaşar Üniversitesi, mezuniyet töreninde çok özel bir öğrencisini mezun etti. Yüzde 94 oranında engeli bulunan Şeyda Melis Türkkahraman (24), büyük bir başarıya imza atarak üniversiteyi birincilikle bitirdi. Klavyeyi burnuyla, mouse'u ise sol ayağıyla kullanan Şeyda Melis 4 üzerinden 3,99 not ortalamasıyla öğrenimini tamamladı.

Yüzde 94 oranında engelli olan Şeyda Melis, 1995'te, Kahramanmaraş'ta doğum sırasında göbek kordonunun boynuna dolanması nedeniyle serebral palsi hastası olarak dünyaya geldi. El ve ayaklarını tam kullanamamasına sebep olan ve kısmen de olsa konuşmasını etkileyen hastalığıyla beraber yaşamayı öğrenen Şeyda Melis, tüm zorluklara karşın ailesinin büyük desteğiyle yaşama asla küsmeden eğitim hayatını sürdürdü.

Türkkahraman, tam burslu olarak okuduğu Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü'nü de başarıyla tamamlayıp okul birincisi olarak mezun olmayı başardı. Törende, sahneye kardeşi Nadide Selen ile çıkan Şeyda Melis, diplomasını ve birincilik plaketini Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı ve Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer'den alırken, törene katılanlar tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.







Şeyda Melis yaptığı konuşmasında ise herkese örnek oldu:

Diliyorum ki kendi yolumda ilerlerken yolculuğuma tanık olan herkese, mesafe kat etmek için her zaman ayaklara gerek olmadığını ve dahası ayakları varken durmayıp koşmaları gerektiğini göstermek adına örnek olabilmişimdi.

Beni çok da kolay bir hayatın beklemediği doğumum sırasında belli olmuştu olmasına ama yaşama isteğim galip gelmişti nihayetinde. Neticede yürümemi, ellerimi kullanmamı ve kısmen de olsa konuşmamı etkileyen hastalığımla beraber yaşamaya başladım. Okul çağına geldiğimde farklılığımın farkına varmamdan, kırılmamdan çekinen ailem, benim "Farklılığımla dalga geçseler de kırılmayacağım, üzülmeyeceğim" demem üzerine titiz bir arayış sonucu buldukları bir ilkokula beni yazdırdı.

Zaten okula başlamadan önce annem okuma yazmayı, babam da matematiği bana öğretmişti. Birinci sınıfa başladım ama kısa süre sonra sınıf atlayarak üçüncü sınıfa geçtim. Ödevlerimi yaparken söylediğim şeyleri annem ve babam kağıda geçirerek bana yardımcı oldu. Kimi zaman da yerde bacağımdan destek alarak ödevlerimi kendim yaptım.







BİLMEK ÖN YARGILARI YOK EDİYOR

Farklılığımdan ziyade, insanların önyargılarının farkına varmak beni kırdı. Bilmenin, tüm önyargıları yok edebileceğini görmem çok uzun zaman almadı. Hastalığımdan zerre etkilenmemiş olan aklımı, bilmek yolunda hiçbir engel tanımadan kullanma çabamın karşılığını aldığımı görmek bana güç veriyor.

Mühendisliğin sorun çözme temeline dayanması nedeniyle doğru bir tercih yaptığımı düşünüyorum. Aldığım eğitim sayesinde yalnızca kendi sorunlarımı değil, bir mühendis olarak başkalarının sorunlarını da çözmek istiyorum.



BABASI DOKTOR ANNESİ ÖĞRETMEN

Babası Sami Türkkahraman'ın Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kulak burun boğaz uzmanı, annesi Soner Türkkahraman'ın ise Murat Reis İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olduğunu belirten Şeyda MElis Türkkahraman, "Üniversite birinciliğimi; eğitimim için doğup büyüdüğü memleketini bırakıp burada yaşamayı kabul edecek kadar fedakar olan babama, nefes almaya başladığım ilk andan itibaren benimle nefes alan, bana sabrı ve koşulsuz sevmeyi öğreten anneme, elim, ayağım ve en yakın arkadaşım olan kardeşlerim Nadide ve Feyza'ya atfediyorum" dedi.

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