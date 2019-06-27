Arazi kavgaları iki can aldı

BUGÜN NELER OLDU

Tokatve Sivas'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgalarda iki kişi öldü. Tokat Erbaa'ya bağlı Tosunlar köyünde hayvan otlatan H.K. (59) ile H.Ö. (29) arasında, otlatma yeri anlaşmazlığı sonucu çıkan tartışma kavgaya dönüştü. H.K., ruhsatsız pompalı tüfekle H.Ö.'ye ateş etti. H.Ö. kaldırıldığı hastanede öldü. Sivas Gemelek'e bağlı Hacıyusuf köyünde yaşayan Özgür Karaman (33) ile Şenduran A. (46) arasında da arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Evdeki av tüfeğini alan Şenduran A., Karaman'a ateş etti. Karaman, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Zanlılar gözaltına alındı.