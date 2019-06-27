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'de dalgalara kapılan gencin cansız bedeni bulundu

'de dalgalara kapılarak kaybolan 16 yaşındaki gencin cansız bedeni kıyıya vurdu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2019 15:33 Güncelleme Tarihi: 27.6.2019 15:34
Arnavutköy'de dalgalara kapılan gencin cansız bedeni bulundu

Arnavutköy'e bağlı Bolluca mahallesindeki bir Kur'an kursunda eğitimini tamamlayan 16 yaşındaki Ümran Gün aynı kursta eğitim gören 15 arkadaşıyla Karaburun Sahili'ne piknik yapmaya gitti. Ümran Gün, kayalıklara vuran dev dalgalara kapılarak bir anda kayboldu.

Olay yerine çağrılan AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve Sahil Güvenlik ekipleri gece boyu genci aradı. Aramalar sabaha kadar sürdü.

Yapılan tüm aramalar sonuçsuz kalırken, Ümran Gün'ün cansız bedeni sabaha karşı kıyıya vurdu. Gün'ün cansız bedeni olay yerinde bulunan ambulansla Adli Tıp morguna kaldırılırken yakınları sinir krizi geçirdi.

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Arnavutköy'de dalgalara kapılan gencin cansız bedeni bulundu
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