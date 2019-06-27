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nerede ve nasıl gidilir? Bahçeşehir Kültür Merkezi yol tarifi ve adresi

'un gelişen semtlerinden biri olan 'e vatandaşların ilgisi her geçen gün artarken, Başakşehir'de eş dost ile vakit geçirilebilecek, kültürel faaliyetlere katılınabilecek mekanlar da İstanbullular tarafından araştırılıyor. Bunlardan biri de birçok etkinliğe ev sahipliği yapan . Peki, Başakşehir'de bulunan Bahçeşehir Kültür Merkezi nerede? İşte Bahçeşehir Kültür Merkezi'ne nasıl gideleceği ile ilgili bilgiler ve Bahçeşehir Kültür Merkezi adresi...

Giriş Tarihi: 27.6.2019 16:43
Başakşehir Bahçeşehir Kültür Merkezi nerede ve nasıl gidilir? Bahçeşehir Kültür Merkezi yol tarifi ve adresi

İstanbul'un 39 ilçesinden biri olan Başakşehir'in semtleri arasında yer alan Bahçeşehir, İstanbullular tarafından genellikle göleti ile tanınmaktadır. Ancak Gölet Parkı'nın yanı sıra birçok konser ve diğer kültürel faaliyetlerin yapıldığı Bahçeşehir Kültür Merkezi de yoğun rağbet gören yerlerin başında geliyor. Buradaki etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar Bahçeşehir Kültür Merkezi'ne nasıl gidilir? sorusunun yanınıtını aratırıyor. Bahçeşehir Kültür Merkezi ile ilgili detaylı bilgileri haberimizde bulabilir ve BKM yol tarifine buradan ulaşabilirsiniz.

BAHÇEŞEHİR KÜLTÜR MERKEZİ NEREDE?

Birçok konser etkinliği ve kültürel faaliyete ev sahipliği yapan Bahçeşehir Kültür Merkezi İstanbul'un Başakşehir ile Beylikdüzü ilçelerinin arasında yer almaktadır. Bahçelehir, Başakşehir Belediyesi'ne bağlı bir semttir.

BAHÇEŞEHİR KÜLTÜR MERKEZİ YOL TARİFİ VE ADRESİ

Bahçeşehir 1.Kısım Mah., Gölet Mevki Arıkuşu Cad, 34488 Bahçeşehir/Başakşehir/İstanbul

Bahçeşehir Kültür Merkezi, farklı mimarisi, teknik donanımı ve muhteşem sahnesi ile uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak nitelikte bir kültür kompleksidir En gelişmiş ışıklandırma ve ses düzeniyle donatılan bu merkezde her mevsim farklı etkinlikler düzenlenmektedir.

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