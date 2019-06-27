Bu illerde sağanak bekleniyor! Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 28 Haziran

Günlük hayattaki planları etkileyen en önemli faktörler arasında hava durumu yer alıyor. Haftanın son iş gününde vatandaşlar evden çıkmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırırken gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika hava durumu uyarısına çevrildi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında değişiklik beklenmiyor ancak bazı illerimizde sağanak ve gök gürültülü sağanak olmak üzere yağmur yağışı bekleniyor.

28 HAZİRAN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ SAATLİK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait son hava durumu tahmin raporlarına haberimizden ulaşabilir, saatlik yağış uyarılarını öğrenebilirsiniz. İşte 28 Haziran Cuma tarihli hava durumu ve illerimize tahminler…