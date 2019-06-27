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Bu illerde sağanak bekleniyor! ’den son dakika uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışına karşı tedbirli olunması için ’den son dakika uyarısı geldi. Yapılan son tahminlere göre hava sıcaklıklarında yurt genelinde önemli bir değişiklik beklenmezken, ülkemizin bazı kesimlerin sağanak şeklinde yağmur yağışı olacağı tahmin ediliyor. Evden çıkmadan önce vatandaşlar için “Bugün hava durumu nasıl olacak?” sorusu merak konusu oldu. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 2019 tarihli hava durumu tahmin raporları.

Giriş Tarihi: 28.6.2019 06:53 Güncelleme Tarihi: 28.6.2019 07:04
Bu illerde sağanak bekleniyor! Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 28 Haziran

Günlük hayattaki planları etkileyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. Haftanın son iş gününde vatandaşlar evden çıkmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırırken gözler Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika hava durumu uyarısına çevrildi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında değişiklik beklenmiyor ancak bazı illerimizde sağanak ve gök gürültülü sağanak olmak üzere yağmur yağışı bekleniyor.

28 HAZİRAN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ SAATLİK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait son hava durumu tahmin raporlarına haberimizden ulaşabilir, saatlik yağış uyarılarını öğrenebilirsiniz. İşte Cuma tarihli hava durumu ve illerimize tahminler…

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Bu illerde sağanak bekleniyor! Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 28 Haziran
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