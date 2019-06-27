Denizde sürüklenen dalgıç feribottan atılan can simidiyle kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Muhammet Coşan, arkadaşı Rıza Dadaş ile Geyikli beldesine bağlı Kumburun mevkisinden denize açılıp tüplü dalış gerçekleştirdi. Sahilden 2,5 kilometre açıkta 20 metre derinliğe inen Coşan, bir süre sonra kayboldu.

Deniz üzerinde arkadaşı Muhammet Coşan'ı bekleyen Rıza Dadaş, kuvvetli esen rüzgar nedeniyle botun batacağını düşünerek sahile döndü. Su altındaki Coşan'ı bırakıp sahile dönen Dadaş, bir süre bekledikten sonra arkadaşının dönmemesi üzerine sahil güvenliği arayarak yardım istedi.

SAHİL GÜVENLİK DEVREYE GİRDİ

Bunun üzerine Bozcaada Limanı'nda bulunan "TCSG-16" Bot Komutanlığı ekipleri, Bozcaada ile Geyikli arasında kayıp dalgıcı arama çalışması gerçekleştirdi.

BALIKÇILARA DA BİLGİ VERİLDİ

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, su altından çıkan ve arkadaşını bıraktığı yerde bulamayan dalgıç Muhammet Coşar, yüzmeye başladı. Uzun süre deniz üzerinde kalan Coşar, bitkin düştü ve dalgaların etkisiyle Bozcaada açıklarına doğru sürüklendi. Bu sırada saat 15.00'te Geyikli'den Bozcaada'ya sefer yapan 18 Mart Feribotu'ndaki vatandaşlar denizdeki dalgıcı görüp, kaptana haber verdi.

FERİBOTTAKİLER GÖRDÜ

Geyikli-Bozcaada seferini yapan "18 Mart" isimli feribotun kaptanı, feribotu durdurup, bitkin düşmüş olan Muhammet Coşan'a bir can simidi atarak, yaşama tutunmasını sağladı.

İDARİ CEZA KESİLECEK

Coşan, olay yerine gelen sahil güvenlik botuna alınarak kıyıya çıkarıldı.

Bozcaada Limanı'na götürülen Muhammet Coşan hakkında, dalış emniyet kurallarına uymamaktan idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.