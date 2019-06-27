Olayın ardından alkollü genç çaldığı kepçeyle birlikte olay yerinden ayrıldı. Kepçeyi boş bir alana bırakan genç kayıplara karıştı.

Emniyet müdürünün oğlu kepçeyle oto tamircisini ezdi

Tamircinin karısı ise tamirhaneye geldiğinde kocasının feci şekilde ezilerek öldüğünü fark etti. Olay yerine polisler çağrılarak soruşturma başlatıldı. Güvenlik kameralarının incelenmesiyle gerçek gün yüzüne çıktı. Bir gencin tamirhaneye kepçeyle daldığı ve tamirciyi ezerek öldürdüğü fark edilince genç aranmaya başladı. Polislerin genci bulduğu ve mahkemeye çıkarılan gencin cezaevine gönderildiği öğrenildi.