Güneydoğu’nun gururu oldular

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) LGS kapsamında 1 Haziran'da yapılan merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan kazanan 565 öğrenci arasında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinden Mesut Akın, Çüngüş ilçesinden Muhammet Emin Özkahraman, Bağlar ilçesinden Zeynep Aslan ile Batman'dan Alye Gündoğdu da yer aldı.



AİLESİ MEVSİMLİK İŞÇİ

Ergani ilçesinde Atatürk Ortaokulu öğrencisi Mesut Akın, bir ağabeyinin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 5. sınıfta okuduğunu, diğer ağabeyinin de fen lisesinden mezun olduğunu belirterek, "Galatasaray veya Kabataş Erkek Lisesi'nde okumak istiyorum. Maddi durumumuz nedeniyle yaz aylarında ailemle kayısı, fındık, pamuk toplamaya gidiyorum. Hep birlikte çalışmaya gidiyoruz çünkü çalışmamız lazım" duyi konuştu.



SOĞUK ODADA YILMADAN ÇALIŞTI

Bağlar ilçesindeki Faik Ali Ortaokulu'nda okuyan 4 çocuklu ailenin en büyüğü 14 yaşındaki Zeynep Aslan da, 500 tam puan almanın mutluluğunu yaşıyor. Aslan, "Kış aylarında okuldan eve gittiğimde ev soğuk oluyordu ama ona rağmen çalışıyordum. Pes etmedim, 'Başaracağım' dedim çünkü bir hedefim vardı. Ailemin bu başarımda katkısı çok büyük. Mühendis olmak istiyorum" dedi.Aslan'ın annesi Nurcan Aslan ise "Soğuk odada da olsa kızım dersine çalışıyordu. Kızım okuyacak, güzel yerlere gelecek ve kardeşlerine sahip çıkacak" diye konuştu.



OKUMAK İÇİN İLÇEYE GELDİ

Çermik ilçesinde Fatih Ortaokulu öğrencisi Muhammet Emin Özkahraman da 10 kardeşten en küçüğü olduğunu, köyde büyüdüğünü ve ilkokulu birleştirilmiş sınıfta okuduğunu anlattı. Özkahraman, "Hayalim Galatasaray Lisesinde okumak. Bilimle uğraşmak istiyorum. Okuyabilmek için ilçe merkezine geldim. Hayalim için çok çalıştım" dedi.



HEDEFİ DOKTOR OLMAK

Batman'da Gültepe Ortaokulu öğrencisi Alye Gündoğdu da "Sınava bol bol soru çözerek, çok kitap okuyarak, düzenli olarak deneme sınavlarına girerek hazırlandım. Bugün de çalışmanın meyvesini aldım ve başardım. Bundan sonraki hedefim doktor olmak" dedi.

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