İstanbul'da trafik yoğunluğu!

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde 27 Haziran'ın ilk saatlerinde başlayan köprü bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla 4 şerit ulaşıma kapatıldı. 2 şeritten devam eden ulaşım, zaman zaman trafik yoğunluğuna neden oldu. İşte, şu dakikalarda İstanbul FSM köprü trafiğindeki son durum ve köprü çalışmaları hakkında detaylı bilgiler...

FSM Köprüsü'nde başlayan bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Akşam iş çıkış saatlerinde araçların oluşturduğu kilometrelerce uzunluktaki kuyruk havadan görüntülendi.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde 52 gün sürecek olan bakım onarım çalışmalarının başlaması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Trafiğe kapatılan 4 şeritte çalışmalar sürerken trafik akışının sağlandığı 2 şeritte uzun araç kuyrukları oluştu. Durma noktasına gelen trafik ve kilometrelerce uzunluktaki araç kuyruğu havadan görüntülendi.

İŞTE İSTANBUL'DAKİ SON TRAFİK DURUMU:

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki (FSM) çalışma nedeniyle bazı şeritler trafiğe kapatıldı. Köprüdeki bu çalışma trafikte yoğunluğa neden olurken, İstanbulluların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yönelmesi sonucu burada da zaman zaman trafik oluştu. Bununla birlikte vatandaşlar "FSM'deki çalışmalar ne zaman bitecek?" diye soruyor... Alınan bilgilere göre çalışmaların 17 Ağustos'ta tamamlanması planlanıyor

Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM), Boğaz geçişlerini sağlamada İstanbul ulaşımının can damarı olan köprülerin güvenli, konforlu ve uzun süreli hizmet verebilmesi için çalışmalar devam ediyor.

4 ŞERİT ULAŞIMA KAPANDI

Bu kapsamda, FSM Köprüsü'nde bazı şeritler trafiğe kapatıldı. FSM Köprüsü'nün Avrupa-Asya istikametindeki (Güney platform) 4 şerit ulaşıma kapatılarak, trafik akışı kuzey platformdan ikişer şeritten gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Güney platformdaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, köprünün Asya-Avrupa istikameti yönündeki (Kuzey platform) 4 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım güney platformdan ikişer şeritten gidiş-geliş şeklinde devam edecek.

Çalışmalar kapsamında köprüdeki mevcut eski asfalt kaldırılıp, çelik tabliye yüzeyi kumlanarak tabliye izolasyonu yapılacak ve yeni asfalt tabakalarının serilmesiyle köprü tabliyesinin her iki ucundaki mevcut genleşme derzlerinin onarımları gerçekleştirilecek.

17 AĞUSTOS'TA TAMAMLANACAK

İstanbulluları en az etkileyecek şekilde 24 saat, 3 vardiya esasına göre iki etap halinde yürütülen çalışmaların, 17 Ağustos'ta tamamlanması planlanıyor.

En son FSM'deki asfalt yenileme çalışması 2009'da yapılmıştı. Yol konforu, sürücülerin güvenliği ve köprünün ömrünü sonuna kadar sağlıklı kalabilmesi için gerekli bakım çalışmaları periyodik zamanlarda yürütülüyor.