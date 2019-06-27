Karısını dinleyen işadamının hapsi istendi

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Boşanmak üzere olduğu eşi Ebru Aydın'ın evine dinleme cihazı koyan NSA Optik Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Sait Aydın hakkında, "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan dava açıldı. Optikçi Aydın'ın bu suçtan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi. Aydın çifti boşanma aşamasında oldukları için ayrı yaşıyorlardı. Ebru Aydın'ın Zeytinburnu'ndaki evinde temizlik sırasında çekyatın altında dinleme cihazı buldu. Aydın, 5 Ocak 2018'de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek suç duyurusunda bulundu. Siber Suçlar Dairesi de üzerinde sim kart bulunan cihazın ortam dinleme üzerine hazırlanmış bir tertibattan ibaret olduğu kaydetti. Sanık Nuri Sait Aydın ilk duruşmaya katılmazken avukatı dosyada işlenen bir suçun olmadığını ileri sürdü.