Katliam gibi kaza

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'dayaşayan insan taciri Tayfun Özdemir, yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 38'i Pakistanlı, biri 'de Hintli 39 mülteciyi, önceki gece, koltuklarını söktüğü panelvan minibüse balık istifi doldurdu. Edirne'ye gelen Özdemir, mültecileri Meriç Nehrinin kıyışa bırakmak istedi. Sabah saat 04.45 sıralarında da Meriç ilçesine girdi. Ancak Büyük Doğanca mahallesine geldiklerinde, devriye gezen jandarmalar minibüsü fark edince şüphelendi. Jandarmanın "dur" ihtarına uymayan Tayfun Özdemir ise kaçmaya başladı. Ancak aşırı sürat yapınca, kontrolden çıkan minibüs, büyük bir hızla bir dükkanın merdivenlerine çarptı.Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, minibüsün kapılarını kırarak açtığında, savaş alanını andıran bir görüntü ortaya çıktı. Minibüsün içinde balık istifi halde bulunan 39 mülteciden 10'unun öldüğü belirlenirken, yaralı kurtulan 29 mülteci ve sürücü Tayfun Özdemir, ambulanslar ve bazı resmi araçlarla çevre hastanelere kaldırıldı. Hafif yaralı olan sürücü Tayfun Özdemir, ilk tedavisinden sonra polis tarafından gözaltına alındı. Meriç ilçesine giden Edirne Valisi Ekrem Canalp, olay hakkında yetkililerden bilgi aldı.