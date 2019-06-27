Kaymakamın oğlu, sosyal medya kavgasında öldü

BUGÜN NELER OLDU

Denizli'de vali yardımcısı olarak görev yaparken, geçen şubatta Gemlik Kaymakamı olarak atanan Kemal İnan'ın 3 oğlundan en küçüğü olan Safa Akif İnan (15), önceki gün kız arkadaşının eski erkek arkadaşı olan B.Ç. (14) ile sosyal medyada küfürleşti.Telefonda devam eden tartışmanın ardından iki genç, saat 19.30'da kozlarını paylaşmak için Amfi Park'ta buluştu. Safa Akif İnan, buluşmaya ikiz ağabeyleri Ahmet Burak İnan (21) ve Mehmet Buğra İnan (21), B.Ç. ise arkadaşları K.E. (16) ve A.S.K.'yi (15) ile gitti. Burada yeniden başlayan tartışma kavgaya dönüşünce, B.Ç. ve arkadaşları, Safa Akif İnan'ı karnından, ağabeyi Ahmet Burak İnan'ı da baldırından bıçaklanırken, Mehmet Buğra İnan'ı da darp etti.Kavgayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı 3 kardeşi ambulanslarla, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Ancak durumu ağır olan Safa Akif İnan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayı duyunca Denizli'ye gelen Gemlik Kaymakamı Kemal İnan, acı haberi alınca yıkıldı. Kavgadan sonra kaçan B.Ç., K.E. (16) ve A.S.K.'yi (15) gözaltına aldı.