Osmanlı’nın çocuk şarkıları dile geldi

BUGÜN NELER OLDU

NUN Okulları Beykoz Kampüsü'nde gerçekleştirilen konserde İzzettin Hümayi Bey'in bestelediği 10 çocuk şarkısı NUN Müzik Topluluğu tarafından seslendirildi. İlkokul 3. ve 4. sınıflarda okuyan 24 öğrenciden oluşan topluluğa çalışmalarında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ses sanatçısı olan Yüce Gümüş danışmanlık etti. NUN İlkokulu müzik öğretmeni Murat Büyükkaya ise öğrencilerin hazırlanmasında aktif rol oynadı. Projenin ortaya çıkmasını sağlayan isimlerden biri olan Gümüş, "Çocuklarımızı kadim kültürümüzün nadide örnekleriyle buluşturmak istedik. Musiki eğitimi kültürel yozlaşmaya karşı en kıymetli siperimiz. NUN Okulları da daha sonra Türk müziği bestecilerinin Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine uzanan çocuk şarkılarını kendi müfredatına ekledi. Çok güzel sonuçlar alındı" dedi. Büyükkaya ise yaklaşık bir yıl bu konser için çalıştıklarını belirterek "Bu projeyle birlikte hazırladığımız kitap ve müzik CD'sini Batman'ın Tatvan ilçesinde bir okula müzik odası yapmak için satışa çıkaran öğrencilerimiz gözlerimizi yaşarttı. Sosyal sorumluluk projesine dönüştü ve bugün öğrencilerimiz kendileri gibi eğitimlerine devam eden arkadaşlarına yardımcı olmak istiyorlar" dedi.NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Yılmaz ise projeyi şöyle anlattı: "Musiki, kültürümüzün en önemli sacayaklarından biri. Maalesef bu eserleri ya unuttuk ya da bir köşeye attık. Yüce Gümüş gibi vefakâr bir ismin önderliğinde bu projeyi gerçekleştirdik."