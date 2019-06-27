Son dakika haberi: Kurt maskesi takan sapık… Küçük çocuğa ormanda dehşeti yaşattı

Almanya'da yaşanan son dakika cinsel istismar olayının ortaya çıkarılması için bölgede yaşayan halk ve polisler seferber oldu. Dünyayı dehşete düşüren olay, o esnada ormanlık bölgeden geçen iki vatandaşın emniyet güçlerine haber vermesi ile ortaya çıktı. Görgü tanıklarının polise verdiği ifadeye göre kurt maskesi takan bir saldırgan 11 yaşındaki bir kızı çantasından tutarak ağaçların arasına sürükledi.

Mide bulandıran olayın ardından kurt maskesi giyen sapık ormandan uzaklaştı ve ağaçların arasında izini kaybettirdi.

Polis olayla ilgili yeni detaylara ulaştı.