Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika haberi: Kurt maskesi takan sapık… Küçük çocuğa ormanda dehşeti yaşattı

haberi: Kurt maskesi takan sapık… Küçük çocuğa ormanda dehşeti yaşattı

haberi… ’da yaşanan mide bulandıran bir olay Alman polisini harekete geçirdi. Bölgeden geçenlerin maskeli bir şahıs tarafından bir çocuğun cinsel istismara uğradığı bildirilmesi üzerine adli tahkikat başlatıldı. İki şahsın tanık olmasıyla ortaya çıkan vakasına tepkiler çığ gibi büyürken polis ekipleri maskeli sapığın bulunması için geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. İşte dehşet verici son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 27.6.2019 10:55 Güncelleme Tarihi: 27.6.2019 10:55
Son dakika haberi: Kurt maskesi takan sapık… Küçük çocuğa ormanda dehşeti yaşattı

'da yaşanan olayının ortaya çıkarılması için bölgede yaşayan halk ve polisler seferber oldu. Dünyayı dehşete düşüren olay, o esnada ormanlık bölgeden geçen iki vatandaşın emniyet güçlerine haber vermesi ile ortaya çıktı. Görgü tanıklarının polise verdiği ifadeye göre kurt maskesi takan bir saldırgan 11 yaşındaki bir kızı çantasından tutarak ağaçların arasına sürükledi.

Mide bulandıran olayın ardından kurt maskesi giyen sapık ormandan uzaklaştı ve ağaçların arasında izini kaybettirdi.

Polis olayla ilgili yeni detaylara ulaştı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Kurt maskesi takan sapık… Küçük çocuğa ormanda dehşeti yaşattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN