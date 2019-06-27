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sonuçları açıklandı mı? MPİ Loto çekiliş sonuçları!

Her hafta Perşembe günü MPİ tarafından gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarını vatandaşlar merak ediyor. Şans oyunu sevenler için heyecanın dorukta olduğu her Perşembe sonuçların açıklanmasını bekleyen vatandaşlar mevcut. Süper Loto sonuçları hakkında araştırmalarına devam eden vatandaşlar çekiliş sonuçlarının açıklanacağı saati umutla bekler oldu. Geçtiğimiz hafta sonuçlarda bilen olmaması da heyecanı arttırıyor. Buna göre; 27 Haziran MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 27.6.2019 20:36
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ 27 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları!

Süper Loto sonuçlarının her hafta Perşembe günü açıklanması güncel olarak vatandaşların heyecan yaşamasına sebep oluyor. Umudun, merakın ve heyecanın dorukta olduğu Süper Loto sonuçları MPİ tarafından gerçekleştirilecek olup geçen hafta büyük ikramiyenin de devretmesiyle birlikte Süper Loto biletlerine ilgi daha da arttı. Buna göre 27 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Sonuçlar açıklandıktan sonra aşağıdaki panel aracılığı ile MPİ bilet sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto adlı şans oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayılar ve kaç kere çıktıkları aşağıda şekildedir.

35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez
17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez
41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez
47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez
54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez
40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez
2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez
51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez
48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez
44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez

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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ 27 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları!
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