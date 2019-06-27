TFF 2019-2020 sezonuna ismi verilen Cemil Usta kimdir? Cemil Usta (Dozer Cemil) hangi takımda oynadı nereli?

Türkiye Futbol Fedarasyonu her yıl olduğu gibi bu sene de sezona bir efsanenin ismini verdi. Trabzonspor'un efsane ismi, Dozer Cemil lakaplı Cemil Usta'nın ismi 2019-2020 sezonuna verildi. Peki Cemil Usta kimdir?

Dozer Cemil kimdir?

Cemil Usta nam-ı diğer Dozer Cemil Trabzon'da 1 Ocak 1951'de dünyaya geldi. 1967'de Trabzon'un Gençlerbirliği kulübünde futbol hayatına başladıktan 3 yıl sonra Trabzonspor'a kendini bağlayan sözleşmeye imzasını attı. O dönem 2. Lig Kırmızı Grup'tamücadele eden Trabzonspor'un 1973-74 sezonunda 1. Lig'e çıkmasıyla takımın da kaptanı oldu. Trabzonspor kaptanı olarak yaşanan ilk iki şampiyonlukta yer alan Dozer Cemil, efsane Liverpool galibiyetinin de mimarı oldu. 1976-77 Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda ilk maçta 62. dakikada penaltının başına geçerek topu ağlara gönderen Dozer Cemil takımının 1-0 galip gelmesini sağladı. Attığı bu golle Liverpool 14 maç sonra Avrupa Kupaları'nda ilk kez yenilgiyle tanıştı.

Cemil Usta 1978-79 sezonu öncesinde kulübün kararıyla gönderilmek istenince 321 yaşında futbola son noktayı koyduğunu açıkladı. Ayrıca Haber61 yazarı İhsan Öksüz'ün kitabında yazarak bugüne taşıdığı o sözleri ise ders niteliğinde oldu; (Rizespor'dan aldığı ve redddettiği transfer teklifi üzerine ) ''Ben Trabzonspor kaptanıyım. Başka bir kaptanın arkasından nasıl sahaya çıkarım.''

Dozer Cemil kendisi gibi efsane isimlerden biri olan Kadir Özcan ile birlikte 14 Ağustos 1983 Trabzonspor - Orduspor arasında oynanan maçla jübile yaparak futbola veda etti.

İlk milli maçına 22 Eylül 1976'da Bulgaristan ile oynanılan 2-2 sona eren özel maçta çıkan Dozer Cemil, bu maçtan üç hafta sonraki İrlanda maçında son kez milli takım forması giydi.

Futbolu bıraktıktan sonra bir süre Trabzonspor'un altyapısında görev yapan Cemil Usta bir süre de futbolcu izleme komitesinde çalıştı. Ancak bu görevleri bir süre sonra bırakarak kendi halinde kaldı. Ne yazıkki yaşamının geri kalanında Trabzonmspor Kulübü'nün vefasız yönüyle tanışmak zorunda kalan Cemil Usta, Kasım 2000'de sağ tarafından felç geçirmiş ve 15 Mart 2003'te evine gittiği sırada kalp krizi geçirerek 52 yaşında kayatını kaybetmiştir. Usta, İskenderpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Boztepe Mezarlığı'na defnedildi. Usta'nın hayatını kaybettiği dönemde maddi durumunun da oldukça kötü olduğu dile getiriliyor. Hatta öldüğünde cebinde sadece 5 Lira 75 kuruşu olduğu belirtiliyor...

Ölümünün ardından 2008 yılında Cemil Usta'nın adı, Trabzonspor yönetimi tarafından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin en eski antrenman sahasına verildi. Ertesi yıl Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü ve bordomavi.net işbirliğiyle onun anısına Trabzon-Gümüşhane karayolunun Zigana Dağı geçidinde bir hatıra ormanı kuruldu.