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Zuladaki uyuşturucunun kokusu Onix'e yakalandı

'te bir minibüste 8 kilogram toz esrar ele geçirildi. Narkotik köpeği "Onix" ile yapılan aramada, paketlenmiş haldeki hayvansal iç yağlarının bulunduğu izocamlarla kamufle edilmiş bölmeye yerleştirilmiş halde bulundu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2019 17:33

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden Gaziantep'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine, plakası açıklanmayan bir minibüsü, Şanlıurfa-Adana otobanı doğu gişelerinde durdurdu.

Ekiplerin, narkotik detektör köpeği "Onix" ile yaptığı aramada, uyuşturucunun kokusunu önlemek amacıyla hayvansal iç yağlarının bulunduğu izocamlarla kamufle edilmiş bölmeye yerleştirilmiş, şeffaf poşetler içerisinde 8 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan minibüs şoförünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Zuladaki uyuşturucunun kokusu Onix'e yakalandı
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